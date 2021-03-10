Главная » Новости

Беглянку с коронавирусом задержали в Грузии

Беглянку с коронавирусом задержали в Грузии

На западе Грузии пациентка с COVID-19 сбежала из больницы.

В одну из клиник Зугдиди больную доставили с жалобами на интоксикацию, с высокой температурой и болью в горле. Во время тестирования у нее была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает "Спутник-Грузия".

Вскоре после побега женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, была задержана полицейскими возле местного ботанического сада и передана бригаде врачей.

1235 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!