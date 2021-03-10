Беглянку с коронавирусом задержали в Грузии

На западе Грузии пациентка с COVID-19 сбежала из больницы.

В одну из клиник Зугдиди больную доставили с жалобами на интоксикацию, с высокой температурой и болью в горле. Во время тестирования у нее была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает "Спутник-Грузия".

Вскоре после побега женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, была задержана полицейскими возле местного ботанического сада и передана бригаде врачей.