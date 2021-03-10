Разбойники атаковали частный дом в Ингушетии

Полиция ищет бандитов, совершивших разбойное нападение на частный дом в Назрановском районе, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"7 марта в 23:00 несколько неизвестных, скрывавших лица под масками, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в дом на улице Дружбы в селе Экажево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие повредили видеорегистратор и машину хозяина "Mercedes-Benz", забрали женские серьги и золотую цепочку стоимостью 70 тыс рублей", а также избили мужчину, который проживал в домовладении.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Полиция продолжает поиски преступной банды.