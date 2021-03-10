Росатом намерен получить лицензию на четвертый блок АЭС "Аккую" в Турции

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о том, что корпорация надеется получить строительную лицензию на четвертый блок АЭС "Аккую" в Турции до конца лета 2021 года.

"Мы ожидаем, что до конца лета турецкий регулятор позволит нам, выдав лицензию, начать работу, первый бетон провести на четвертом блоке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее сообщалось, что сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству фундамента третьего реактора АЭС "Аккую".