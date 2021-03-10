Девять столкнувшихся авто приостановили МКАД

Девять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 73-го км МКАД в Москве, информирует Telegram-канале столичного департамента транспорта, уточняя, что движение затруднено на четыре километра.

"На внутренней стороне 73-го км МКАД перед поворотом на улицу Свободы столкнулись девять легковых автомобилей. Занято три полосы из пяти", - указано в сообщении, опубликованном в Telegramm.

Уточняется, что движение затруднено на четыре километра.