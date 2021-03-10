Москвичей ждет якутская погода этой ночью

Морозы до 30 градусов ударят в Московском регионе в ночь на 11 марта, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода в столице будет аналогична погоде в Якутии.

"Очень интересная ситуация: в Москве завтра, 11 марта, температура будет ниже нормы на 11-12 градусов, а в Якутске - примерно на 8 градусов будет выше нормы. Это приведет к тому, что максимальные температуры в Якутске и Москве будут одинаковыми", - сказал он, добавив, что завтра днем минус 6-8 будут и в Якутске, и в Москве.

Вильфанд также отметил, что подобная ситуация сохранится и днем – и там, и там ожидается 20-25 градусов мороза, передает ТАСС.