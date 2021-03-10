Армянская оппозиция еще не обсуждала возможную встречу с Пашиняном

Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян считает важной повестку встречи.

"Если будет ясна повестка, если Саркисян пригласил Пашиняна для обсуждения дорожной карты его ухода, можно поговорить", - приводит слова политика "Спутник-Армения".

Он также отметил, что президент имел возможность обратиться в Конституционный суд по вопросу отставки главы генштаба Армении, после чего эти обсуждения были бы более эффективными.