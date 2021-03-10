Репортер РБК показал Карабах без войны

"Карабах без войны" – так называется документальный фильм репортера РБК Артема Потемина о настоящем и будущем Нагорного Карабаха, христианских храмах и вере в мир, снятый в ходе поездки по Шуше, Кельбаджару и Лачину.

Это второй его фильм об освобожденных территориях Азербайджана. Первый был снят в декабре прошлого года, сразу после деоккупации этих земель. Прошло всего несколько месяцев, но разница чувствуется существенная: следы кровопролитных боев постепенно стираются, Карабах из театра военных действий постепенно превращается в строительную площадку, вместо танков по полям ездят эскалаторы, а разведчиков на дорогах сменили землемеры.

Карабахский конфликт закончился почти четыре месяца назад, и если в Армении после этого начался политический кризис, то азербайджанское общество, наоборот, сплотилось. В центре Баку сейчас строят большой Парк Победы, в котором будет выставлена трофейная техника, захваченная у армянских сил.

Артем Потемин также рассказал о монастырях и храмах Карабаха, поговорил с представителем Албано-ундинской церкви, который призвал армян жить в мире и согласии. К добрососедству армянский народ также призвали представители старшего поколения азербайджанцев.

Особое внимание репортер удалил минам, оставленным отступающей армянской армией, а также процессу разминирования и строительству новых объектов инфраструктуры.