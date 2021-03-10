Логотипом Кисловодска стали горы, солнце и вода

Власти курортного Кисловодска по итогам народного конкурса выбрали логотип курорта из 38 работ, представленных на суд горожан, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

После предварительного голосования в соцсетях члены конкурсной комиссии, в которую вошли архитекторы, художники, журналисты и представители турбизнеса, выбрали 10 финалистов, а победителем стал 38-летний Александр Ермаков.

"Логотип представляет собой графическое изображение источника, гор, солнца, архитектурной арки, в нижней части символа расположены дата основания Кисловодска и название города. Он объединил в себе многие исторические и архитектурные смыслы», - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

После доработки логотип должен стать символом города-курорта – его будут использовать для продвижения санаторно-курортной отрасли, а также размещать на сувенирах и в оформлении городской среды, - добавили в мэрии.