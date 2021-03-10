КСК и КРСК сольются в одну структуру

Два крупнейших института развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) – "Корпорацию развития Северного Кавказа" (КРСК), являющуюся государственным инвестфондом, и "Курорты Северного Кавказа" (КСК), управляющую туристическим кластером в макрорегионе, ждет объединение в единую организацию.

"Там идет процесс реорганизации. У нас идет объединение двух институтов - КСК и КРСК, в мае это будет единая организация", - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает "Это Кавказ".

Новая структура объединит функции обоих действующих институтов, - добавил он.

Ранее правительство России утвердило дорожную карту по реорганизации основных институтов развития СКФО.