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Сессия в российских вузах для студентов из Казахстана пройдет дистанционно

Сессия в российских вузах для студентов из Казахстана пройдет дистанционно

Казахстанские студенты смогут сдать сессию в российских вузах дистанционно, сообщили в посольстве Казахстана в РФ.

Согласно постановлению правительства РФ, в 2021/2022 учебном году российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Сдать сессию по ЕБС смогут студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение будет принимать руководство вузов.

"Такой формат позволит студентам, находящимся на дистанционном обучении, в том числе из Казахстана, не приезжать в вуз и сдать сессию удаленно", - отметили в посольстве.

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Вестник Кавказа

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