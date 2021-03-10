Найдены малолетние вандалы, осквернившие мемориал "Вечный огонь" в Крыму

Личности детей, которые написали нецензурные слова на памятнике "Вечный огонь" в городе Саки, установлены. Родителей привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального МВД.

"Сотрудниками полиции установлены двое учащихся 4-го класса одной из школ города Саки. Родители детей привлечены к административной ответственности", - говорится в информации полиции.

Напомним, что инцидент произошел 9 марта. О нем стало известно после поста в Фейсбуке главы администрации Сак Александра Овдиенко. Прокуратура Крыма начала проверку после публикаций в интернете.