Найдены малолетние вандалы, осквернившие мемориал "Вечный огонь" в Крыму
Личности детей, которые написали нецензурные слова на памятнике "Вечный огонь" в городе Саки, установлены. Родителей привлекут к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального МВД.
"Сотрудниками полиции установлены двое учащихся 4-го класса одной из школ города Саки. Родители детей привлечены к административной ответственности", - говорится в информации полиции.
Напомним, что инцидент произошел 9 марта. О нем стало известно после поста в Фейсбуке главы администрации Сак Александра Овдиенко. Прокуратура Крыма начала проверку после публикаций в интернете.
Вестник Кавказа
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