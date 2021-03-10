Россиянам проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии на 3,4%. Таким образом, их средний размер составит 10 183 рубля, проинформировали в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве сообщили, что проект постановления уже подготовлен ведомством и размещен на общественное обсуждение.

"С 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%", - цитирует ТАСС.

Уточняется, что в результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля.