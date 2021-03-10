Юноша может расплатиться свободой за кражу 135 лари в Озургети

Полицейские Грузии задержали в Озургети 20-летнего юношу, ему предъявлено обвинение в разбое.

По данным МВД Грузии, следствием установлено, что он ворвался в супермаркет "Модерн" на улице Эквтиме Такаишвили в Озургети и отобрал у кассира 135 лари (около $40), а затемскрылся с места происшествия.

По статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой такого насилия" возбуждено уголовное дело, задержанному грозит срок лишения свободы на от пяти до семи лет, передает Sputnik Грузия.