В результате ДТП на Кубани погибли ребенок и взрослый

Автопроисшествие в Сочи унесло жизни двух человек, еще двое - получили травмы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД УВД города.

Трагедия произошла на трассе "Обход города Сочи". Водитель BMW врезался с движущейся в попутном направлении "Тойотой", которую отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Renault.

В результате аварии погибли два пассажира "Тойоты", один из которых оказался ребенком. Водитель этого автомобиля и еще один несовершеннолетний пассажир были госпитализированы.