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Попова сказала, какой вакциной прививаться

Попова сказала, какой вакциной прививаться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться от коронавирусной инфекции нового типа той вакциной, которая находится "под рукой".

"Надо прививаться той, которая под рукой — вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши", - сказала руководитель ведомства, отметив, что сама она привилась вакциной "ЭпиВакКорона".

Попова добавила, что на данный препарат ее выбор пал, так как она является "мягкой" и "ювелирной", передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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