Попова сказала, какой вакциной прививаться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала прививаться от коронавирусной инфекции нового типа той вакциной, которая находится "под рукой".

"Надо прививаться той, которая под рукой — вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши", - сказала руководитель ведомства, отметив, что сама она привилась вакциной "ЭпиВакКорона".

Попова добавила, что на данный препарат ее выбор пал, так как она является "мягкой" и "ювелирной", передает РИА Новости.