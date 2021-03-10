Армянская оппозиция завершила очередную акцию протеста в Ереване

Шествие объединенной армянской оппозиции, начавшееся после митинга у парламента Армении, завершилось.

Несколько тысяч человек вернулись к парламенту Армении после прохода по центральным улицам Еревана.

Шествие прошло без каких-либо инцидентов. Митингующие время от времени выкрикивали лозунги против Никола Пашиняна. Митингующих сопровождали полицейские.

В настоящее время у парламента на проспекте Баграмяна остались несколько сотен человек.