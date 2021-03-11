Тарас Кузьо: семь причин для Америки поддержать турецко-азербайджанское партнерство

Стратегическое партнерство между Турцией и Азербайджаном принесет США ощутимые выгоды за счет увеличения влияния Запада на Южном Кавказе и в целом на Ближнем Востоке, пишет британский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Тарас Кузьо в статье для Анатолийского агентства. США не уделяли внимания Южному Кавказу при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе, но избрание Джо Байдена президентом открывает возможность поддержать турецко-азербайджанское стратегическое партнерство, что принесло бы выгоду всем сторонам.

Эксперт называет семь причин, почему турецко-азербайджанское стратегическое партнерство отвечает интересам США.

Во-первых, Турция - член НАТО. Она обладает вторыми по величине вооруженными силами в составе блока - 437 тысяч человек. Это больше, чем у объединенных сил Франции и Великобритании (364 тысяч человек). Авиабаза Инджирлик использовалась для развертывания американских войск в Сирии, Ираке и Афганистане, а также как перевалочный пункт для других направлений.

Во-вторых, Турция, поддерживающая стратегические отношения с Азербайджаном, способна сыграть геополитическую роль на Южном Кавказе. Ожидается, что президент Байден возобновит усилия США в рамках Минской группы ОБСЕ. Это делает присутствие Турции на Южном Кавказе еще более важным.

В-третьих, Турция может рассматриваться Вашингтоном как альтернатива Саудовской Аравии в регионе.

В-четвертых, Турция и Азербайджан поддерживают геополитическое сотрудничество с Израилем, ключевым союзником США на Большом Ближнем Востоке. И израильские, и турецкие беспилотники сыграли важную роль в разгроме Азербайджаном Армении в 44-дневной войне прошлого года.

В-пятых, Турция - единственный региональный игрок, обладающий средствами, способностями и силой воли, чтобы оппонировать Ирану.

В-шестых, стратегическое партнерство Турции с Азербайджаном оказывает позитивное влияние на США и НАТО. Азербайджан участвовала во многих миротворческих операциях под руководством блока. Турция могла бы стать для Азербайджана мостом к более глубокому стратегическому партнерству с НАТО.

В-седьмых, после Второй Карабахской войны, влияние Турции и Азербайджана распространилось на восток, в Среднюю Азию. Азербайджан и Туркменистан достигли договоренности о совместной разработке месторождения "Достлуг" (Дружба) на Каспии. Азербайджан и Казахстан ведут переговоры об увеличении транзитного потенциала порта Актау в направлении Турции и Европы.

Турецко-азербайджанский экономический и энергетический коридор приносит большие экономические выгоды обеим странам и увеличивает поставки энергии в Европу. Стратегическое партнерство между Турцией и Азербайджаном принесет ощутимые выгоды США за счет увеличения влияния Запада на Южном Кавказе и в целом на Ближнем Востоке.