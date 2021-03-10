Саркисян пригласил Пашиняна встретиться с оппозицией

Президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и членов объединенной оппозиции обсудить 13 марта решения для выхода из внутриполитического кризиса. Об этом сообщает аппарат президента.

"Руководствуясь государственными и общенациональными интересами, в целях обсуждения сложившейся ситуации и нахождения путей из кризиса 13 марта в 12:00 по местному времени приглашаю премьер-министра, лидеров парламентских фракций и представителей "Движения за спасения родины" провести встречу в президентской резиденции", - говорится в заявлении Саркисяна.

Президент Армении надеется, что получит ответ на предложение 11 марта. Он отметил, что напряженная ситуация в стране может привезти к необратимым последствиям.

"Проблем много, для их решения требуются срочные системные изменения, в том числе конституционные и законодательные. Свою позицию неоднократно выражали и правительство, и парламентские и внепарламентские политические силы. Однако отсутствует взаимопонимание и желание встретиться друг с другом. Более того, участились призывы к нетерпимости", - подчеркнул Саркисян.