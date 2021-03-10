Известную футбольную арену переименуют в честь Пеле

Легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро решили переименовать в честь экс-игрока сборной Бразилии Пеле. Арена получит название "Эдсон Арантис до Насименто – Король Пеле".

Такое решение приняли законодательные органы штата после голосования. "Это достойная дань уважения человеку, наследние которого признано во всем мире", – отметил один из руководителей проекта.

Орган также подчеркнул, что футбольный стадион будет переименован, однако спортивный комплекс вокруг него может сохранить свое нынешнее название, сообщает CNN.