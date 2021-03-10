Попова предостерегла от отмены "масочного режима"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завил о том, что несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, отказываться от масок пока рано.

"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно", - сказала она, пояснив, что сохраняются риски из-за возвращения россиян из-за границы после праздников и снятия коронавирусных ограничений в регионах.

Ранее сообщалось, что ране в России было подтверждено 9 079 случаев заболевания коронавирусом.