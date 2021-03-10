Главная » Новости

Попова предостерегла от отмены "масочного режима"

Попова предостерегла от отмены &quot;масочного режима&quot;

Глава Роспотребнадзора Анна Попова завил о том, что несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, отказываться от масок пока рано.

"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается, безусловно", - сказала она, пояснив, что сохраняются риски из-за возвращения россиян из-за границы после праздников и снятия коронавирусных ограничений в регионах.

Ранее сообщалось, что ране в России было подтверждено 9 079 случаев заболевания коронавирусом.  

1335 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!