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Музей Востока приглашает на выставку "Сюжеты и образы Низами"

Музей Востока приглашает на выставку &quot;Сюжеты и образы Низами&quot;

Выставка, посвященная 880-летию азербайджанского поэта Низами Гянджеви "Сюжеты и образы Низами", открывается в Государственном музее Востока.

"С 11 марта по 3 мая 2021 года в Государственном музее Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет выставка "Сюжеты и образы Низами", посвященная 880-летию великого азербайджанского поэта. В ней также участвуют Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Музей-усадьба Архангельское и Фонд Марджани", - говорится в релизе.

На экспозиции представлены рукописи, миниатюры, графика и живопись, а также предметы быта, демонстрирующие безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство.

Главная задача выставки – показать непрерывную традицию обращения к произведениям великого поэта и то, как гуманистические идеи и эстетические образы Низами понимались и художественно осмысливались в культуре Азербайджана и других стран в Средневековье и Новое время.

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Вестник Кавказа

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