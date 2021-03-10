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Армянская оппозиция организовала шествие по улицам Еревана

Армянская оппозиция организовала шествие по улицам Еревана

Участники акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана.

По словам представителя объединенной армянской оппозиции Ишхана Сагателяна, митингующие пройдут по улице Саят-Нова, мимо здания правительства, сообщает РИА Новости.

"Нам есть что сказать им, и вернемся обратно", - сказал оппозиционер.

Сагателян подчеркнул, что протестующие продолжат блокировать прилегающие к парламенту проспект Баграмяна и улицу Демирчяна.

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Вестник Кавказа

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