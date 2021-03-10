Для кого чай – яд

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, говоря том, кому вредно употребление чая, в первую очередь, отметил людей чувствительных к перепадам давления, так как в чае содержится теин как разновидность чайного кофеина.

В этой связи он обратил внимание на то, что при употреблении кофеина сужаются стенки сосудов, что увеличивает их тонус. В то же время давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек", сказал он в беседе с телеканалом "Звезда" .

Ранее сообщалось, что американские психологи проанализировали влияние кофеина на стиль мышления, и выяснили, что он активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений.