В ФСБ объявили о ликвидации более 70 террористических ячеек

ФСБ России в 2020 году уничтожила 71 террористическую ячейку на территории России, заявил председатель Национального антитеррористического комитата Александр Бортников.

"Международные террористические организации, а также зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры работают активно, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи. Но ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71", - приводит слова Бортникова РИА Новости.

Он также отметил, что только в прошлом году из незаконного оборота было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс патронов, свыше 3 тыс мин, гранат и иных боеприпасов, а также пресечена работа 184 преступных каналов.