Эрдоган: Строительство последнего энергоблока АЭС "Аккую" начнется в 2022 году

Церемония запуска строительства четвертого реактора АЭС "Аккую" состоится в 2022 году, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Церемония строительства четвертого реактора АЭС "Аккую" пройдет в следующем году, и я надеюсь, что мы [с президентом России Владимиром Путиным] примем в ней участие. Строительство АЭС "Аккую" является одним из символов турецко-российского сотрудничества. Возведение атомной электростанции является стратегическим шагом на пути к обеспечению безопасности энергоснабжения Турции", - отметил Эрдоган во время торжественной церемонии закладки фундамента третьего энергоблока "Аккую" в провинции Мерсин.