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Подростки снова осквернили мемориал "Вечный огонь" в крымских Саках

Скриншот с камеры видеонаблюдения
Скриншот с камеры видеонаблюдения

Подростки в крымских Саках в очередной раз осквернили мемориал "Вечный огонь", исписав его нецензурщиной, - сообщил глава администрации курорта Александр Овдиенко.

"Очередные вандалы на мемориале "Вечный огонь". Фото скверных надписей, оставленных ими, по этическим соображениям не публикую", - написал Овдиенко в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс-Юг".

Градоначальник выложил в соцсеть скриншоты с видео камер наблюдения, попросив горожан узнать детей.

Это - не первый случай вандализма в Саках: в сентябре минувшего 2020 года на вечном огне неизвестные сожгли венок.

Крымские правоохранители ситуацию пока не прокомментировали.

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Вестник Кавказа

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