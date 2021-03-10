Подростки снова осквернили мемориал "Вечный огонь" в крымских Саках

Подростки в крымских Саках в очередной раз осквернили мемориал "Вечный огонь", исписав его нецензурщиной, - сообщил глава администрации курорта Александр Овдиенко.

"Очередные вандалы на мемориале "Вечный огонь". Фото скверных надписей, оставленных ими, по этическим соображениям не публикую", - написал Овдиенко в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс-Юг".

Градоначальник выложил в соцсеть скриншоты с видео камер наблюдения, попросив горожан узнать детей.

Это - не первый случай вандализма в Саках: в сентябре минувшего 2020 года на вечном огне неизвестные сожгли венок.

Крымские правоохранители ситуацию пока не прокомментировали.