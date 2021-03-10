Пашинян провел встречу с командным составом ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с командным составом вооруженных сил. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня провел встречу с командным составом ВС", - сказал глава правительства.

Он также сообщил, что позднее обнародует свое выступление.

Ранее сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян покидает пост: президент Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Позднее премьер представил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба Артака Давтяна.