Нулевая видимость столкнула колонну машин в Казахстане

В Актюбинской области произошла массовая автоавария, причиной которой стали плохие погодные условия. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

ДТП случилось неподалеку от Актобе, передает "Мой город".

"На Южной автодороге "Западная Европа - Западный Китай" произошло ДТП, колонна машин врезалась в друг друга", - рассказал начальник управления областного департамента по ЧС Кумар Турмагамбетов.

Чиновник подчеркнул, что из-за метели в области наблюдается нулевая видимость, поэтому автолюбителей пока просят отказаться от поездок.