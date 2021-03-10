Нулевая видимость столкнула колонну машин в Казахстане
В Актюбинской области произошла массовая автоавария, причиной которой стали плохие погодные условия. Об этом сообщают казахстанские СМИ.
ДТП случилось неподалеку от Актобе, передает "Мой город".
"На Южной автодороге "Западная Европа - Западный Китай" произошло ДТП, колонна машин врезалась в друг друга", - рассказал начальник управления областного департамента по ЧС Кумар Турмагамбетов.
Чиновник подчеркнул, что из-за метели в области наблюдается нулевая видимость, поэтому автолюбителей пока просят отказаться от поездок.
Вестник Кавказа
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