Донских экс-полицейских будут судить за грабеж и кражи

Донские правоохранители завершили расследование в отношении криминальной группировки, костяк которой составляли бывшие сотрудники полиции Ростовской области, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"В период с 2017 по 2019 год из магазинов и складских помещений в Ростовской области был совершен ряд хищений и одно ограбление. В феврале 2020 года была выявлена преступная группа из шести человек, в состав которой входили один на то время действующий и трое бывших сотрудников полиции, а также двое жителей Ростовской области", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Следователи СКР доказали у подельников 10 эпизодов кражи, грабеж и злоупотребление должностными полномочиями, а также незаконный оборот товаров без маркировки.

Уголовное дело в отношении участников банды направлено в суд.