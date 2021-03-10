Оппозиция проводит митинг возле парламента Армении

У здания парламента Армении в Ереване начался очередной митинг оппозиции. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Перед началом акции представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян выступил с предложением о переносе места проведения акции с территории у центрального входа в парламент на перекресток проспекта Баграмяна и улицы Демирчян, где также ранее были установлены палатки.

По его словам, тактика оппозиции по блокированию входов в здание парламента оказалась успешной, поскольку депутаты были вынуждены проникнуть окольными путями, передает РИА Новости.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах".

Премьер расценил заявление Генштаба как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки Пашиняна.