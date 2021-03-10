Жителям Ростова вернут деньги за "цветущую" воду?

"Ростовводоканал" может произвести перерасчет оплаты за "цветущую" воду из кранов жителей Ростова-на-Дону, которая льется из их водопроводных кранов – этого потребовал глава ростовской городской администрации Алексей Логвиненко.

"Вы считаете, что вода качественная, но тысячи людей так не считают. Я рекомендую вам пересмотреть начисление платы за воду жителям Ростова, которые пострадали. Потому что когда вода зеленая, ею невозможно пользоваться, это неправильно", - сказал градоначальник, цитирует его "АиФ-Ростов".

Глава Ростова посетовал, что такое развитие ситуации можно было предвидеть и запустить установку по дозированию древесного угля на очистных сооружениях раньше. Ранее глава водоснабжающей компании Алексей Тейге пообещал решить проблему до 12 марта, а вот требование пересмотреть тариф директор водоканала пока оставил без ответа.