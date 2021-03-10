Первый президент Армении приветствовал смирение Гаспаряна

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян, в партии которого ранее состоял нынешний премьер-министр Никол Пашинян, высоко оценил решение экс-главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна урегулировать проблему своей отставки правовым путем. Такое заявление опубликовано на странице пресс-секретаря Армянского национального конгресса Армана Мусиняна в Facebook.

Тер-Петросян приветствовал сдержанность армии, которая не пошла на поводу у оппозиции, несмотря на ее попытки втянуть военных в политические процессы.

При этом первый президент выразил мнение, что единственная причина текущей взрывоопасной ситуации заключается в нежелании премьер-министра Никола Пашиняна покидать свой пост.

Тем не менее, он подчеркнул, что смена власти должна производиться исключительно конституционным путем, предпосылкой для этого станет немедленное достижение компромисса между правящей партией и оппозицией.

"Не считаю, что возможность для этого исчерпана, поскольку, несмотря на свою жесткую риторику, оппозиция пока не перешла красные линии. В случае отклонения от конституционного пути у Армении больше никогда не будет возможности стать нормальным и достойным государством", - цитирует Тер-Петросяна Sputnik Армения.