Неизвестные ограбили сухумский "Амра-Банк"

Сегодня днем в Сухуме произошло вооруженное ограбление "Амра-Банка".

Как сообщили очевидцы, трое неизвестных в масках и с оружием в руках ворвались в здание дополнительного офиса банка и ограбив его, скрылись в неизвестном направлении, - передает РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Абхазии. Дополнительных комментариев не поступало, официальная информация появится позже, - сообщили в пресс-службе МВД республики.