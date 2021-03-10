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Неизвестные ограбили сухумский "Амра-Банк"

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Сегодня днем в Сухуме произошло вооруженное ограбление "Амра-Банка".

Как сообщили очевидцы, трое неизвестных в масках и с оружием в руках ворвались в здание дополнительного офиса банка и ограбив его, скрылись в неизвестном направлении, - передает РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Абхазии. Дополнительных комментариев не поступало, официальная информация появится позже, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Вестник Кавказа

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