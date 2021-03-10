Стало известно, сколько мирных жителей подорвалось на минах на освобожденных землях Азербайджана

В Генеральной прокуратуре Азербайджана озвучили данные о гражданских лицах, погибших и раненых с 10 ноября прошлого года по настоящее время в результате подрыва мин, установленных ВС Армении на азербайджанских землях, которые сейчас свободны от оккупации.

В общей сложности за эти месяцы на мине подорвался 21 мирный житель, 10 человек погибли, остальные 11 получили ранения различной степени тяжести.

Надзорное ведомство еще раз призвало граждан, не имеющих соответствующего разрешения, не посещать освобожденные территории, на которых ведутся работы по разминированию.