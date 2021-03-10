Власти Крыма из-за коронавируса отменили празднование воссоединения с Россией

В нынешнем году в Крыму не будут проводить масштабные торжества по случаю седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, - сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Мы сегодня с главой республики это обсуждали. Это не юбилейная дата", - отметил он, подчеркнув, что, несмотря на хорошие результаты по борьбе с коронавирусом, пока не надо "давать дополнительных поводов", - передает "Крыминформ".

Тем не менее, некоторые торжественные мероприятия по случаю Крымской весны все же состоятся: "В здании Госсовета пройдут основные мероприятия, где мы, конечно, будем вспоминать важные вехи в истории и нашей республики, и Российской Федерации, и мира", – добавил Константинов.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года. В нынешнем году население Крыма и Севастополя отмечает седьмую годовщину в составе России.