Армянский оппозиционер: Конституционный суд может вернуть Гаспаряна на пост главы Генштаба

Конституционный суд Армении в ответ на обращение президента Армена Саркисяна может вынести решение, которое автоматически аннулирует решение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна, заявил лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции в парламенте Эдмон Марукян.

По его словам, если КС квалифицирует как не соответствующее конституции одно из положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", на основании которого глава правительства ранее подал ходатайство об увольнении Гаспаряна, то соответствующее решение Пашияна автоматически аннулируется.

Марукян не исключил, что в течение нескольких дней экс-глава ГШ сможет восстановиться на своем посту, пишет Sputnik Армения.

Депутат признал, что срок для обжалования решения премьера уже истек, но напомнил, что для обжалования положений законов никаких временных рамок не существует.

"Сейчас мяч на поле Конституционного суда. Все зависит от него", - заявил оппозиционер.