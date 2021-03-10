Власти Ирана озвучили сроки начала производства "Спутника V" - СМИ
Иранские фармацевтические компании запустят производство российской вакцины "Спутник V" до 21 марта, сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киануша Джаханпура.
"Совместное производство вакцины "Спутник V" будет запущено до конца текущего года (согласно иранскому календарю, год заканчивается 20 или 21 марта)", - сказал Джаханпур, добавив, что в течение не более чем двух месяцев после начала производства вакцина будет поставлена на рынок, - передает РИА Новости.
За 1400 год по иранскому календарю страна планирует произвести и ввести в эксплуатацию от 36 до 40 млн доз вакцины, - добавил чиновник.
Вестник Кавказа
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