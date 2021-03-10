Азербайджан проведет масштабные контртеррористические учения

В армии Азербайджана, по плану, утвержденному президентом и верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, 15 марта начнутся оперативно-тактические учения с привлечением различных видов войск (сил). Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

"К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будут привлечены до 10 тыс личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения", - говорится в нем.

В ведомстве пояснили, что в ходе учений, которые будут проводиться в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание, принимая во внимание боевой опыт, полученный во время Второй Карабахской войны, будет уделяться управлению войсками, приведению их в состояние боеготовности и перегруппировке, включая совершенствование боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и спецназом.

В министерстве подчеркнули, что во время учений, которые будут проходить до 18 марта, азербайджанские войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций.