В Ростове-на-Дону заработала первая в регионе "Еаптека"

В Ростове-на-Дону сегодня заработал первый на Юге России аптечный хаб "Еаптека".

"Открытие "Сбер Еаптек" позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств, а новый аптечный хаб охватывает один из крупнейших регионов России и дает возможность его жителям получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки при первой необходимости", - сообщила в ходе церемонии заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, передает "Интерфакс-Юг".

Открытие "Еаптеки" в Ростове-на-Дону стало частью стратегии развития компании в регионах. В планах компании - открытие хабов в других городах Ростовской области: в Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах, - сообщили в компании.