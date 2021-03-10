Более десяти крупномасштабных наркодилеров поймали в Грузии

Правоохранители задержали 11 наркодилеров в поселке Поничала, расположенном на окраине Тбилиси, а также в районе Марнеули (регион Квемо Картли). Такое сообщение размещено на сайте МВД Грузии.

Обнаружить преступную схему стражи порядка смогли в результате оперативных и следственных мероприятий. Самому юному из задержанных - 18 лет, самому возрастному - 47 лет.

Как установило следствие, обвиняемые регулярно занимались продажей наркотиков. На основании решения судьи, правоохранители неоднократно проводили контрольную закупку героина, ведя при этом скрытую аудио- и видеозапись.

В результате личного обыска задержанных и мест их проживания полиция изъяла героин, уже расфасованный для реализации по 45 связкам, а также деньги.

Идет следствие по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере", виновным грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.