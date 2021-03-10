Илон Маск побеседует в Zoom с казахскими студентами

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск дал согласие выступить перед казахстанскими студентами, - сообщил учредитель Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права Талгат Туремуратов.

"После длительных переписок с менеджером Илона Маска - основателя, совладельца, гендиректора и главного инженера компании SpaceX, гендиректора и главного идейного вдохновителя компании Tesla - договорились о встрече на платформе Zoom для студентов колледжей Казахстана", - написал в соцсети Туремуратов, передает "Интерфакс".

Встречу планируется провести 1 мая 2021 года, Минобразования и науки республики дополнительно уведомит о ней.