Москва и Эр-Рияд нацелились на укрепление сотрудничества на рынках углеводородов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом, что РФ и Саудовская Аравия нацелены на укрепление сотрудничества на мировых рынках углеводородов.

"Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, передает РИА Новости.