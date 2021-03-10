Саудовская Аравия заинтересовалась "Спутником V"

Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность производства российской вакцины от коронавируса на территории королевства, говорит глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации ее производства", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована министерством здравоохранения в августе 2020 года. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал The Lancet по итогам третьей фазы клинических исследований признал высокую эффективность "Спутника V", составившую 91,6%. Препарат одобрен уже в 45 странах мира.