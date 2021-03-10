Хачатуров потребовал отставки Пашиняна

Командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении генерал-майор Григорий Хачатуров присоединился к требованию отставки премьер-министра Никола Пашиняна, соответствующее заявление он опубликовал сегодня.

Хачатуров напомнил, что за три года по инициативе главы правительства были сменены четыре начальника ГШ ВС РА. По его словам, это служит свидетельством неадекватности и безответственности Пашиняна.

Генерал-майор выразил мнение, что пребывание действующего премьера у власти ставит под сомнение будущее страны, пишет Sputnik Армения.

Напомним, ранее сегодня Пашинян предложил на пост главы Генштаба Артака Давтяна, который уже занимал эту должность в 2018-2020 годах.