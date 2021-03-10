Ставропольские силовики проводят антитеррористические учения

Оперативный штаб Ставрополя начал двухдневные антитеррористические учения, - сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Просим в период проведения учения не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информации", - говорилось в сообщении, цитирует его "АиФ-Ставрополье".

Оттачивать навыки борьбы с террористами силовики будут 10 и 11 марта, - добавили в краевом УФСБ.