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Акция протеста у офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси закончилась задержаниями

Акция протеста у офиса &quot;Грузинской мечты&quot; в Тбилиси закончилась задержаниями

Полиция задержала нескольких активистов молодежного крыла "Европейской Грузии" и "Движения для Грузии" у центрального офиса партии "Грузинская мечта", об этом сообщают СМИ.

Правоохранители начали действовать после того, как протестующие встали на пути машины одного из членов "Мечты" с транспарантом в руках, а некоторые из них попробовали начать сидячую забастовку, сообщает Sputnik Грузия.

В итоге стражи порядка силой проложили дорогу членам правящей партии, которые собирались принять участие в совещании.

Акция протеста была связана со скандальной аудиозаписью, показанной по телеканалу "ТВ Пирвели": на ней сын учредителя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили Бера требовал от премьер-министра Ираклия Гарибашвили наказать его обидчиков в социальных сетях.

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Вестник Кавказа

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