Российская антикоронавирусная вакцина зарегистрирована в Марокко

Минздрав Марокко одобрил использование российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщил сегодня торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

"В Марокко прошла регистрация сроком на один год в рамках ускоренной процедуры российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения на территории королевства", - рассказал он, передает ТАСС

Решение о регистрации было озвучено министром здравоохранения Королевства Марокко Халидом Айт Талебом. Препарат был зарегистрирован накануне, 9 марта, и стороны уже приступили к согласованию контракта, - сообщили в Минпромторге.

Подписание долгосрочного партнерства с марокканской стороной может стать существенным подспорьем в вопросе организации поставок российской вакцины "Спутник V" в другие страны Африки, - добавили в министерстве.