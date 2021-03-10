Мартовская метель надвигается на Баку

В Баку в ближайшие несколько дней ожидается снег и метель, такое сообщение распространила Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

В столице и на Абшеронском полуострове с утра пятницы и до утра субботы будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами он будет усиливаться до 23-28 м/с, а в ряде мест - до 30-33 м/с.

Завтра в Баку начнется дождь, который к полудню 12 марта превратится в мокрый и обычный снег, местами интенсивный. Во второй половине дня в пятницу синоптики обещают метель, похолодает на 3-5 градусов, а в ночь с 12 на 13 марта столбики термометров опустятся до нуля.