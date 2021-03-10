Россия назвала Турцию стратегическим партнером

Россия ценит волю Турции к поиску компромисса для решения самых сложных вопросов, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая российско-турецкие отношения на данный момент.

"Безусловно, Турция - это очень важный партнер Российской Федерации, стратегический партнер Российской Федерации", - поведал Песков, уточнив, что у двух стран плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам, в частности по работе российско-турецкого мониторингового центра по Нагорному Карабаху.

"Вы знаете, что взаимодействие по Сирии очень активное ведется и, несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам всегда удавалось найти компромисс", - добавил Песков, отметив, что в Кремле высоко ценят политическую волю к поискам компромисса даже в сложных ситуациях.

У двух стран есть большой комплекс торгово-экономических отношений, и эта кооперация является "главным фундаментом" отношений РФ и Турции. "Вы знаете, что речь идет и о долгосрочных проектах, и о сотрудничестве в области энергетики. Комплекс действительно очень большой, и речь идет о настоящем партнерстве, взаимовыгодном партнерстве", - отметил он.