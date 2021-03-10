"Все смотрят на столицу": От чего зависит успех московской встречи по Афганистану?

Россия вновь попытается активизировать межафганские переговоры, на сей раз при посредничестве региональных игроков. 18 марта Москва планирует провести конференцию по Афганистану с участием представителей Китая, Пакистана, США и России. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. В качестве почетных гостей на встречу пригласили катарцев, являющихся посредниками по афганскому урегулированию.

По словам Захаровой, переговоры призваны "обсудить пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане, становлению этой страны в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности".

Заявление о проведении конференции в Москве сделано после предложенного США "мирного плана" по замене действующего правительства Афганистана временной администрацией с разделением власти между кабмином президента Ашрафа Гани, талибами и остальными силами. Направленная всем трем сторонам инициатива должна дать толчок зашедшим в тупик переговорам в Катаре по политическому урегулированию конфликта. Россия, к слову, поддерживает идею США о переходном инклюзивном правительстве как части мирной сделки.

Смогут ли внешние игроки помирить афганцев?

Экс-посол РФ в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов полагает, что усугубившаяся ситуация в Афганистане делает необходимым дипломатический прорыв.

"Надо в очередной раз попытаться дать толчок политическим контактам, направленным на урегулирование, которое ускользает все время в Афганистане. Там минимум двоевластие, а фактически многовластие. На местах соподчиненность мала, и там власть в основном у "Талибана" (запрещённая в России организация) и других объединений, они практически решают все вопросы самостоятельно. Страна расползается на куски, и это очень опасно, тем более что есть и военно-политические проблемы, вопросы борьбы системы против наркотиков и так далее. Нужно умиротворение. Это не так легко будет сделать, но все уже устали от войны, и это главный фактор, который способствует возможному успеху на московской площадке", - сказал дипломат в беседе с "Вестником Кавказа".

Он исходит из того, что внешние силы, включая Россию и США, могут добиться создания переходного правительства: "Несмотря на то, что децентрализация очень велика, если основные политические силы придут к какому-то согласованному решению и обеспечат позитивные согласованные изменения в столице, то можно далеко продвинуться по пути нормализации. На востоке роль столицы очень высока – все смотрят на столицу".

При этом Бакланов уточнил, что для продвижения политического процесса нужен компромисс сил внутри Афганистана. Каким он будет, пока не ясно, для его достижения нужна долгая и кропотливая работа. "(Конференция в Москве) – это не подведение итогов, а рабочая встреча в новой обстановке. Когда все выраженно устали от войны, компромисс, пускай и временный, возможен", - добавил востоковед.

Канадско-пакистанский политолог Вагар Ризви считает, что успех московских переговоров зависит от готовности внешних сил отказаться от навязывания своей точки зрения афганцам.

"Все зависит от того, какой подход будет на саммите. Если участники ожидают, что международное сообщество может диктовать афганскому правительству и/или талибам, кто может или не может управлять Афганистаном в будущем, то такая отправная точка будет отклонена. Есть постоянный страх захвата власти талибами, но на это не могут повлиять ни американцы, ни кто-либо еще. Тот факт, что мы находимся в этой точке многие годы, означает, что талибы гораздо сильнее укоренились в Афганистане, чем хотелось бы признавать внешним силам", - сказал он "Вестнику Кавказа".

Американцев не будет в Москве

Несмотря на приглашение американцев на московскую встречу, США еще не подтвердили свое участие в ней. "В прошлом Соединенные Штаты встречались с Россией в поддержку мирного процесса в Афганистане. Недавно мы обсуждали график встречи, но в настоящее время Соединенным Штатам нечего подтвердить", - заявил представитель Госдепартамента.

В 2020 году отношения России и США начали обостряться из-за Афганистана. Спецслужбы США обвинили Москву в том, что она предлагала сторонникам "Талибан" вознаграждение за убийства американских военных. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг обвинения, заявив, что "мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане".

Андрей Бакланов считает, что Вашингтон и Москва могут работать вместе для урегулирования афганского кризиса. "Афганистан – это один из сюжетов, по которому мы могли бы взаимодействовать, тем более что прецеденты были. В начале 2000-х годов велись консультации на постоянной основе, были рабочие группы по антитеррору. Потом по инициативе Запада эти группы перестали работать. На мой взгляд, в той группе, где я участвовал, у нас были очень разумные, деловые отношения с американцами и европейскими представителями по антитеррору. Сейчас ситуация складывается немного иначе, и я допускаю, что у нас может быть налажено взаимодействие по Ближнему Востоку", - подчеркнул он.

Вагар Ризви признает конкуренцию России и США в Афганистане, но уверен, что сотрудничество между ними пойдет на пользу обоим центрам силы.

"Геополитическая напряженность между двумя странами усложняет ситуацию. Однако решение проблемы пойдет на пользу обеим. Американцам крайне необходимо решение, чтобы сохранить лицо, уйти и понять, что деньги, усилия и военное вмешательство до сих пор не привели к желаемому результату. Нельзя сказать, что строительство государства в том виде, в котором американцы и другие хотели для Афганистана, было легко выполнимой миссией. Предыдущий опыт России, а также его положительные отношения с Ираном, жизненно важным соседом Афганистана, и другими могут сыграть полезную роль. В центре внимания должен оставаться целостный подход, а не просто борьба за то, кто сохранит влияние на Кабул или "Талибан"", - подчеркнул эксперт.

Согласно мирной сделке, достигнутой администрацией Дональда Трампа, к 1 мая США должны вывести 2600 военнослужащих из Афганистана. Эксперты, на которых ссылается Bloomberg, предлагают продлить этот дедлайн, так как насилие со стороны талибов не уменьшилось, как предполагало соглашение. В 2020 году в Афганистане погибли или были ранены свыше 8000 мирных жителей. Если Джозеф Байден выведет войска, а страна погрязнет в очередной волне гражданской войны, то это поставит под вопрос все усилия США по установлению демократии в этой стране и обессмыслит почти $1 трлн, потраченный на афганскую кампанию.

Ризви сомневается, что американцы уложатся в срок, так как после переговоров в Дохе со стороны Вашингтона не последовало достаточно интенсивных мер. Кабул все еще откладывает освобождение талибов и сторонится перспективы прямых переговоров с повстанцами. "Поскольку не соблюдается первоначальная сделка в Дохе, трудно понять, как талибы и Кабул могут работать вместе достаточно долго, чтобы сесть за один стол переговоров, а создание временного правительства в настоящее время кажется совершенно надуманной идеей", - заметил политолог.